La razón por la que Adria Arjona siempre regresa a Antigua Guatemala

Adria Arjona contó a la revista Condé Nast Traveller por qué Antigua es su lugar favorito y las razones por las que siempre regresa.

OTRAS NOTICIAS: Ricardo Arjona criticó el lenguaje inclusivo en su concierto en Paraguay

La actriz contó acerca de los lazos que la unen con Guatemala, además de su padre Ricardo Arjona.

Aunque siempre ha sido ciudadana del mundo, por los constantes viajes acompañando al cantautor, y sus raíces la unen a Puerto Rico, tierra de su madre Leslie Torres, Adria siempre vuelve a Guatemala.

(Foto: Oficial)

En la cima de su éxito, la famosa narró su sentir en este mágico lugar, que tiene mucho significativo para ella.

“Crecí en todas partes pero Guatemala es un lugar al que siempre vuelvo porque la familia de mi papá vive allí, siempre que estoy trato de pasar al menos una noche en la ciudad de Antigua, está llena de cultura y es tan hermosa que cuando llegas, se siente como si estuvieras siendo transportado a un tiempo diferente, casi te puedes imaginar los caballos y los carruajes que pasan".

"Es un lugar al que vuelvo para las cosas más importantes, incluida mi boda en 2019. El día antes de las festividades llevé a un grupo de amigos y recuerdo ver la ciudad de nuevo a través de sus ojos. Caminamos por las calles empedradas y fuimos a todos estos pequeños mercados, como el de Artesanías, donde las mujeres lucen sus huipiles de colores brillantes y venden su arte, casi todo hecho a mano, desde plata hasta cerámica y textiles".

(Foto: Instagram)

"También montamos en tuk tuk, es tan guatemalteco, siempre están en el Parque Central y probamos el helado local, hecho de frutas frescas como fresa y coco, luego se congelan. Mis amigos decían: 'Dios mío, nunca he probado un helado más fresco en mi vida'".

Nos perdimos en Antigua todo el día, de 10 a. m. a 11 p. m., yendo de mercado en mercado, luego a estos rinconcitos de comida donde probábamos cosas diferentes, ya fueran rellenitos o tortillas recién salidas del comal que se olían a una cuadra de distancia, he viajado mucho pero creo que hay una magia en Antigua que realmente no he sentido en ningún otro lugar, no es porque sea mi hogar, es que cada vez que voy descubro algo nuevo, ya sea un restaurante, una tienda o un mercado, hay una historia en cada giro que das”, explicó.

La actriz en el Arco de Santa Catalina. (Foto: Instagram)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adria Arjona (@adriaarjona)

(Foto: Oficial)

Con información de Condé Nast Traveller.