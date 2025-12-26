Cocaína, marihuana y crack, las drogas más incautadas durante 2025

Durante 2025 disminuyó la incautación de cocaína, pero aumentó la incautación de otras drogas, entre esta marihuana y crack.
De acuerdo con las estadísticas de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en 2025, aumentó la incautación de ciertas drogas, pero la cocaína disminuyó.
Las estadísticas incluyen una comparación entre las incautaciones de 2024 con 2025, del período 1 enero al 20 de diciembre de cada año.
En el documento, se detalla que la cocaína, marihuana y crack son las drogas que más han incautado en ambos años.
Cocaína:
- 2024: 16,007.40 KG
- 2025: 9,849.57 KG
Marihuana:
- 2024: 1,093.77 KG
- 2025: 1,398.57 KG
Crack:
- 2024: 10.01 KG
- 2025: 36.84 KG
Metanfetaminas:
- 2024: 3.40 KG
- 2025: 6.13 KG
Mientras, en otro tipo de drogas, en 2024 no hubo incautación, pero en 2025 se reportaron estas:
- Heroína 2025: 0.24 KG
- Anfetamina 2025: 0.14 KG
- Ketamina 2025: 1.19 KG
- Extasis 2025: 0.21 KG
Además, el informe detalla que este 2025 fue destruido un laboratorio clandestino y fueron inhabilitadas siete pistas clandestinas.
También incluye el detalle de plantaciones erradicadas.
Plantaciones de marihuana
- 2024: 2 millones 140 mil 626
- 2025: 2 millones 609 mil 777
Amapola
- 2024: 1 millón 490 mil 240
- 2025: 4 mil 582
Arbusto de hoja de coca
- 2024: 5 millones 541 mil 611
- 2025: 4 millones 71 mil 39