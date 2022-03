Adria Arjona será parte de la serie de Star Wars "Andor" de Disney

Adria Arjona protagonizará una de las series de Star Wars más esperadas en Disney+ "Andor”.

Esta entrega tratará de las aventuras del espía rebelde Cassian Andor, durante los años formativos de la Rebelión, cinco años antes de los eventos de Rogue One: Una historia de Star Wars.

El conmovedor thriller explorará historias llenas audaces misiones para restaurar la esperanza en una galaxia en manos de un imperio despiadado.

El elenco previamente anunciado incluye a Diego Luna, Adria Arjona, Denise Gough, Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgard, Fiona Shaw, Kyle Soller y Robert Emms. Según los informes, Forest Whitaker también volverá a interpretar su papel de Saw Gerrera y se rumorea que Ben Mendelsohn regresará como Orson Krennic.

En una entrevista con ScreenRant mientras promocionaba Morbius, Adria expresó su entusiasmo por el proyecto:

"Ay Dios mío, creo que contrataron a la persona equivocada porque es muy difícil no compartir todo, es asombroso, ya puedo sentir el amor y el aprecio de la gente y pude sentir que la gente me dio la bienvenida a ambos universos, no sé, se siente muy bien, casi se me pone la piel de gallina cuando lo dijiste. Todavía no puedo creerlo”.

Aún se desconoce el nombre del personaje que interpretará Arjona en la trama. Tampoco se sabe cuándo será la fecha de estreno de la serie. El mexicano Diego Luna será Cassian Andor.