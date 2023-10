-

La advertencia de los 48 Cantones al presidente Alejandro Giammattei por señalarlos de la toma de la presa en el embalse Xayá Pixcayá.

Este 14 de octubre, la Asamblea de las Autoridades de los pueblos en resistencia se pronunció y rechazó que el Gobierno de Guatemala intente culparlos de la toma de agua en embalse Xayá Pixcayá, en Zaragoza, Chimaltenango.

A través de un comunicado indicaron que el presidente Alejandro Giammattei los señaló indirectamente de tener responsabilidad en ese hecho, pero negaron que sus organizaciones sean quienes mantienen cerradas las válvulas en la presa.

"Negamos rotundamente que alguna de nuestras organizaciones o alcaldía indígenas sea parte de esa ocupación y denunciamos que esta acusación forma parte de un plan orquestado por el presidente Giammattei para iniciar una campaña de criminalización y persecución", detallaron en el escrito.

También resaltaron que los habitantes de la ciudad de Guatemala sufren normalmente por la falta del abastecimiento de agua y que ahora se pretende criminalizarlos por acto que no es su responsabilidad, que amerita una investigación de las que "no hace el Ministerio Público", reiteraron.

"Amerita una investigación de las que no hace el Ministerio Público para identificar verdaderos responsables de la toma de la planta, porque es vox pópuli (la opinión popular) que hay diputados oficialistas detrás de esta maniobra", explicaron en el escrito.

Estrategia del presidente

En el documento también señalaron al mandatario de tener una estrategia que pretende inculparlos de la mala atención y falta del suministro de agua en hospitales en la capital. Además, aprovecharon para lanzar una advertencia a Giammattei.

"Advertimos al presidente Giammattei que no solo, no consigue atemorizarnos sino que al contrario nos fortalecen y nos lleva a la reflexión que el verdadero problema de Guatemala en esta crisis no es Consuelo Porras, es usted como comandante en jefe del pacto de corruptos", finalizaron.