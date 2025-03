No lo hagas: la advertencia de médico a guatemaltecos que padecen tos intensa

-

El profesional de la salud hace estas recomendaciones a quienes atraviesan cuadros de tos intensa.

En las últimas semanas, varios guatemaltecos han señalado estar presentando casos de tos intensa. Muchos indican que, aunque llevan tratamiento, este síntoma persiste con fuerza.

En ese sentido, el médico y epidemiólogo Erwin Calgua, dedicó un video a este tema mediante sus redes sociales.

En este, hace una serie de advertencias y recomendaciones a quienes forman parte de estos casos.

Foto: archivo/Soy502

"Atención a es tos intensa que están experimentando aquellos que en las últimas tres semanas han tenido una infección respiratoria. Por alguna razón, es de difícil manejo", inicia su video.

No hagas esto

Como primer punto, Calgua señala que en esos casos no hay que automedicarse.

"No utilices un antitusivo (medicamentos que suprimen o reducen la tos) si no has sido evaluado antes por un médico y te ha indicado el mismo", explica.

El profesional añade que es probable que dichos pacientes necesiten inhaladores o nebulización "por el tipo de problema que además se asocia con este tipo de tos para manejarlo".

Así debes cuidarte

El doctor Calgua finaliza dando una serie de recomendaciones a seguir para cuidarse:

Lávate las manos

Utiliza mascarilla

No salgas para no exponerte

No te automediques

Mira: