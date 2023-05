La fuerte advertencia de Nayib Bukele tras tragedia en Estadio Custatlán (video)

El presidente salvadoreño Nayib Bukele advirtió que impondrá todo el peso de la ley contra los responsables de la tragedia en el Estadio Cuscatlán, donde fallecieron al menos 9 personas en una avalancha humana.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario advirtió que el hecho no quedará sin castigo.

"La Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República realizarán una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos en el Estadio Cuscatlán. Todos serán investigados: equipos, directivos, estadio, boletería, liga, federación, etc. Sean quiénes sean los culpables, no quedarán en la impunidad".

La tragedia

De acuerdo con el medio ElSalvador.com, durante la previa del partido de vuelta de cuartos de final entre Alianza y Fas se produjo una avalancha de aficionados en el estadio Cuscatlán.

La asfixia entre los hinchas terminó, al menos, con nueve muertos, según confirmó cuerpo de bomberos.

Además, varios aficionados desmayados y lesionados, fueron evacuados desde los graderíos hacia el engramillado.