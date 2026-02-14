Video: Aficionados "cremas" provocan disturbios afuera del estadio en Mixco

Los integrantes de la porra de Comunicaciones se encuentran en las afueras del estadio Santo Domingo de Guzmán, este sábado.
OTRAS NOTICIAS: ¿Por qué fue atacada la PNC? Esto hacían los investigadores este sábado en la zona 7
Aficionados "cremas" se han hecho presentes a las afueras del estadio Santo Domingo de Guzmán, en donde Mixco recibe a Comunicaciones por la jornada 6 de la liga nacional.
Debido a la prohibición de aficionados visitantes, la porra de los "albos", la Ultra Sur, ha llegado a apoyar a los suyos, pero algunos de los aficionados han provocados disturbios.
Mientras algunos cantan y tocan instrumentos musicales, otros se encuentra con extintores sobre las viviendas y vehículos que están estacionados en las inmediaciones de lugar.
Sin embargo, entre los seguidores del equipo visitante que han llegado, han roto y arrancado una malla que divide al estadio de la calle. También, han quebrado algunos vidrios de los vehículos.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se hicieron presentes para evitar que continúen los disturbios y proteger a los vecinos del sector de cualquier hecho de violencia.