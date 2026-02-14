Video: Aficionados "cremas" provocan disturbios afuera del estadio en Mixco

-

Los integrantes de la porra de Comunicaciones se encuentran en las afueras del estadio Santo Domingo de Guzmán, este sábado.

Aficionados "cremas" se han hecho presentes a las afueras del estadio Santo Domingo de Guzmán, en donde Mixco recibe a Comunicaciones por la jornada 6 de la liga nacional.

Debido a la prohibición de aficionados visitantes, la porra de los "albos", la Ultra Sur, ha llegado a apoyar a los suyos, pero algunos de los aficionados han provocados disturbios.

Mientras algunos cantan y tocan instrumentos musicales, otros se encuentra con extintores sobre las viviendas y vehículos que están estacionados en las inmediaciones de lugar.

Aficionados de @CremasOficial se hacen presentes en las afueras del estadio Santo Domingo y provocan daños a la propiedad privada y municipal pic.twitter.com/NOVhZZpxLD — ThisIsLaLigaGT (@ThisIsLaLigaGT) February 14, 2026

Sin embargo, entre los seguidores del equipo visitante que han llegado, han roto y arrancado una malla que divide al estadio de la calle. También, han quebrado algunos vidrios de los vehículos.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se hicieron presentes para evitar que continúen los disturbios y proteger a los vecinos del sector de cualquier hecho de violencia.