¿Por qué fue atacada la PNC? Esto hacían los investigadores este sábado en la zona 7

Las autoridades realizaban dos tipos de operativos en seguimiento a denuncias ciudadanas.

La tarde de este sábado 14 de febrero, presuntos terroristas atacaron a balazos a investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), en la 35 calle y 34 avenida de la colonia Sakerti, zona 7 capitalina.

Jorge Aguilar, subcomisario policial, explicó que las autoridades se encontraban realizando diligencias en las colonias Sakerti y Bethania con respecto a cámaras de vigilancias clandestinas que habrían sido colocadas presuntamente por organizaciones criminales.

Investigadores de la DEIC de la PNC realizaban operativos en las colonias Bethania y Sakerti. (Foto: PNC)

En este caso, se presume que las mismas fueron instaladas por la Mara Salvatrucha que opera por esos sectores.

Además, la PNC había recibido denuncias acerca de posibles puntos de droga al menudeo que se localizan en dichas colonias, por lo que se llevarían a cabo allanamientos en búsqueda de ilícitos.

Un vehículo resultó con perforaciones de bala durante el enfrentamiento armado entre presuntos terroristas y policías. (Foto: PNC)

El enfrentamiento

Los terroristas habrían notado la presencia de los policías y optaron atacarlos a balazos, a lo que la PNC respondió al ataque y logró abatir a cuatro criminales.

Uno de ellos falleció en el lugar tras la gravedad de las heridas y tres más resultaron heridos, quienes fueron auxiliados por los Bomberos Voluntarios y posteriormente trasladados al Hospital General San Juan de Dios, bajo custodia policial.

Uno de los presuntos terroristas falleció en el lugar. (Foto: Jorge Senté/colaborador)

Ningún agente de la PNC resultó herido tras este enfrentamiento armado, agregó Aguilar.