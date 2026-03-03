Banco Industrial se suma a AGRITRADE 2026

AGRITRADE Expo & Conference 2026, con el apoyo de Banco Industrial, se prepara para reunir a los principales actores de la cadena agrícola del 18 al 20 de marzo en Antigua Guatemala, con una agenda enfocada en negocios, conocimiento y vinculación comercial.
Tres días de negocios y actualización
El 18 de marzo, en el Hotel Santo Domingo, en Antigua Guatemala, se desarrollará una jornada de conferencias que incluye más de 14 espacios sobre financiamiento e inversión agrícola, eficiencia portuaria, estándares internacionales de inocuidad alimentaria y análisis de modelos de crecimiento exportador, entre otros temas.
Durante esta jornada también se entregará el Premio a la Innovación Agrícola.
El 19 y 20 de marzo, en Santo Domingo del Cerro, se llevará a cabo la exhibición comercial y las ruedas de negocios. Más de cien compradores provenientes de Estados Unidos, Canadá, El Salvador, México, Chile, Colombia, Costa Rica, Japón, Alemania, España, Rusia, Honduras y República Dominicana participarán en reuniones B2B con exportadores guatemaltecos.
El piso de exhibición contará con 167 expositores distribuidos en ocho pabellones, donde se presentará oferta exportable como mango, aguacate, mora, arándanos, café verde y tostado, fresa, papaya, arvejas, frambuesa, limón, plátano, ejotes, piña, banano, rambután y cacao.
También se incluirán productos como miel, cacao fino y de aroma, chocolate, carambola, chico, ciruela roja, piña golden y arveja dulce, así como soluciones en servicios, transporte y logística.