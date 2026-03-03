Banco Industrial se suma a AGRITRADE 2026

AGRITRADE Expo & Conference 2026, con el apoyo de Banco Industrial, se prepara para reunir a los principales actores de la cadena agrícola del 18 al 20 de marzo en Antigua Guatemala, con una agenda enfocada en negocios, conocimiento y vinculación comercial.

“ AGRITRADE Expo no es un evento, es una estrategia país para sostener las exportaciones por eso se ha fortalecido con una oferta exportable innovadora representada en más de 160 expositores; negocios con más de 100 compradores internacionales de países que nos visitan por primera vez. ”

Eddy Martinez

, presidente del Comité Organizador de Agritrade.