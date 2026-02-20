Therians: ¿una forma de buscar identidad? Esto dice la psicología

-

Esta tendencia ha sido denominada como una forma de buscar una identidad común, con las características de los animales con los que, en su mayoría jóvenes, se sienten identificados a nivel emocional o espiritual.

El fenómeno denominado "Therian" ha cobrado auge en este 2026 sobre todo en redes sociales como TikTok, donde jóvenes y en algunos casos, adultos, comparten experiencias y explicaciones sobre su identidad animal.

Según la psicología, "Therian" no es un diagnóstico clínico reconocido en los manuales, es una identidad subcultural en la que una persona expresa sentir una conexión profunda con un animal.

Estas personas se ven a sí mismas como animales y se sienten identificadas con ellos. La clave está en entender qué necesidad psicológica está cubriendo esta identificación, pues hay varios factores que pueden promoverla, como la búsqueda de identidad, necesidades emocionales e influencia social o cultural.

"Es una expresión"

Estas formas convencionales de identidad son una expresión y no un síntoma ni un padecimiento patológico, de acuerdo con la psicóloga y especialista en salud mental, Esmeralda Flores.

Sin embargo, según al experta, podría llegar a considerarse como un comportamiento nocivo cuando:

Se convierte en una forma de escape persistente de la realidad.

Existen sentimientos de rechazo hacia la identidad humana.

Hay deterioro académico o social significativo.

Aparece el aislamiento.

Surgen creencias rígidas o distorsionadas sobre sí mismo.

Promueve el daño a sí mismo o a otro ser humano.

Flores añade que los padres de familia de adolescentes con esta tendencia, podrían abordar a un especialista cuando identifiquen un aislamiento total severo, conflictos familiares generados ante esta identidad disruptiva, síntomas de ansiedad, depresión o desregulación emocional significativa.

De lo contrario, no habría de qué preocuparse, pues en la mayoría de los casos, los adolescentes están en una fase de exploración y de diferenciación con respecto al adulto.

"Todo depende del nivel de funcionamiento de la persona y el grado de flexibilidad cognitiva", dijo la especialista.