La alineación planetaria que se podrá observar este 28 de febrero

Este 28 de febrero seis cuerpos celestes del sistema solar coincidirán en una franja y podrá observarse.

La alineación planetaria, también conocida como el "Desfile Planetario" o "El Gran Evento Celeste", se trata de uno de los eventos astronómicos más esperados de los últimos años ya que es la concentración visual de seis planetas del sistema solar en una misma región del cielo.

De acuerdo con la NASA y fuentes especializadas, el fenómeno será observable este 28 de febrero, cuando Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno podrán ser visibles durante el crepúsculo.

Esta alineación aunque no es perfectamente geométrica va a destacar por su impacto visual y accesibilidad de observación. Además, es un evento que se repetirá hasta el 2040.

Expertos indican que el fenómeno podrá observarse luego del anochecer del 28 de febrero. (Foto ilustrativa: iStock)

Guía de observación del Gran Evento Celeste:

Expertos en astrología indican que para poder observar este evento solo se necesita esperar al anochecer. Además que los planetas podrán diferenciarse porque a diferencia de las estrellas, estas se reconocen por tener una luz fija y no titilan.

Por otro lado, debido a que Venus es el planeta con más brillo, desde ese punto se podrán ubicar a Mercurio y Saturno.

Cuatro de los seis planetas podrán observarse a simple vista mientras que Urano y Neptuno deberán ser vistos con binoculares o un telescopio. (Foto ilustrativa: iStock)

Visibilidad de los planetas:

Venus y Júpiter serán los más brillantes por lo que resaltarán a simple vista.

Saturno y Mercurio requerirán de un horizonte despejado al oeste por lo que este segundo planeta podría ser más difícil de ubicar aunque con las condiciones correctas pueden identificarse a simple vista.

Al contrario de los cuatro planetas anteriores, Urano y Neptuno tienen un brillo más tenue por lo que se necesitaría de binoculares o telescopio para identificarlos.

*Con información de Infobae