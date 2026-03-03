Lamentan el fallecimiento de ingeniero atacado este martes en zona 9

-

La comunidad católica mostró sus condolencias ante la muerte del ingeniero Enrique Ponsa Molina.

A través de redes sociales, la comunidad católica lamentó el fallecimiento del ingeniero Enrique Ponsa Molina, de 70 años, quien fue víctima de un ataque armado la tarde de este martes 3 de marzo, en la 7a. avenida y 16 calle, en la zona 9 de la ciudad capital.

El Beaterio de Belén se pronunció e indicó que el Monseñor Marco Aurelio González Iriarte, Junta Directiva y la Asociación de Devotos y Hermanos de la C.I. de Jesús Nazareno de la Indulgencia y Nuestra Señora de los Dolores lamentan el sensible fallecimiento del ingeniero.

Asimismo, el Beaterio de Belén dio a conocer que Ponsa Molina fue devoto de Jesús de la Indulgencia, amigo de Monseñor y colaborador de la asociación.

Por otro lado, la organización ArcángelCorp se unió a los lamentos y señaló que Ponsa Molina en vida fue presentador del programa Estudio Cuaresmal y miembro apreciado de su corporación.

El medio Jesús Radio GT también ha lamentado su fallecimiento y publicado en redes sociales lo siguiente: "El Ingeniero Enrique Ponsa ha partido a la Casa del Padre, dejando un vacío inmenso en nuestras vidas. No solo fue un hombre de fe y principios firmes; fue un pilar espiritual, un consejero sabio y un ejemplo de coherencia cristiana".

De parte del Canal Jesustv Guatemala se han unido en oración por el alma de Enrique Ponsa Molina, quien en vida fue conductor del programa "Toma tu Luz" del Ministerio del Kyrios.