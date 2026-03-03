¡Eliminan al Barsa! Atlético de Madrid clasifica a la final de Copa del Rey

El Atlético de Madrid se convirtió este martes en el primer finalista de la Copa del Rey de España, a pesar de perder 3-0 en el Camp Nou ante el FC Barcelona, al que le faltó un gol para contrarrestar el 4-0 de la ida.
Marc Bernal (29', 72') y Raphinha (45+4', de penal) mantuvieron hasta el final la esperanza de una remontada culé que finalmente no se consumó. Entre jugadas polémicas, el Barcelona no terminó conforme con el arbitraje y reclamó algunos penales que el VAR no entró a revisar en la última parte del encuentro.
Tras conquistar la Supercopa de España en enero, los dirigidos de Hansi Flick es el primer trofeo que no puede revalidar en la temporada. Solo les queda por competir en la Liga española y en la Champions League, donde en octavos de final enfrentarán a doble partido al Newcastle de la Premier League.
El Atlético, que no levanta la Copa del Rey desde 2013, disputará la final en Sevilla ante el vencedor del derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic Club el miércoles (1-0 en la ida para la Real).