Familias en Quetzaltenango se unen en la Carrera McDonald’s

Desde primeras horas de la mañana del domingo 1 de marzo las familias de Quetzaltenango se reunieron para recorrer las calles del departamento, para la cuarta edición de la Carrera Familiar McDonald's.

En esta ocasión participaron personas de distintas edades para convivir en familia, tener una jornada dedicada a la actividad física y a la solidaridad.

Los fondos obtenidos del pago de inscripción fueron destinados a iniciativas a favor de la niñez guatemalteca.

Al finalizar el evento, se hizo la entrega simbólica de un cheque a las Damas Rotarias de la localidad, quienes desarrollan programas que benefician al desarrollo y bienestar de los niños en Quetzaltenango.

“ Con la Carrera Familiar McDonald’s promovemos un estilo de vida saludable y el apoyo a proyectos sociales que generan un impacto positivo en la niñez ”

Rodrigo Cofiño

, managing director de McDonald’s Guatemala.