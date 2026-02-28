"Luna de Sangre": Así se desarrollará el eclipse lunar total de marzo 2026

En Guatemala también se podrá ver este evento astronómico.
Un eclipse lunar total será visible el próximo martes 3 de marzo, en donde se podrá ver la Luna teñida de color rojo.
El evento astronómico se registrará en horas de la madrugada, para Centroamérica, Norteamérica y el extremo occidental de Sudamérica, según indicó la NASA.
La "Luna de Sangre" se podrá observar sin necesidad de equipo especial, pero se recomienda buscar un lugar oscuro para que la visibilidad sea mucho mejor.
Sin embargo, si se tiene la posibilidad de ver este eclipse por medio de binoculares o telescopio, también es recomendado para verlo más claro.
La NASA ha compartido un video de cómo se estará desarrollando el eclipse, en el que la Luna se ve cambiando de color.
Este eclipse lunar ocurre cuando la Tierra pasa directamente entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra gigantesca sobre la superficie lunar y tiñendo la Luna de un intenso color naranja rojizo. Esta alineación solo puede ocurrir durante la fase de luna llena.