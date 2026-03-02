José María Orellana: El hombre detrás de la moneda que usas hoy

-

José María Orellana, figura clave en la historia de Guatemala, es recordado por impulsar la reforma monetaria de 1924 que dio origen al Quetzal guatemalteco, la moneda nacional. Como presidente Orellana, su gobierno marcó un antes y un después con la creación del Banco Central de Guatemala y la Ley Monetaria.

El político, ingeniero y militar José María Orellana nació el 11 de julio de 1872 en la Tierra de la Jícara, del matrimonio de Esteban Orellana y Leonora Pinto.

Es recordado principalmente por ser el impulsor de la reforma monetaria que dio origen a la moneda nacional actual, el quetzal.

Se graduó como subteniente de Infantería en la Escuela Politécnica, en 1890, y como ingeniero topógrafo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en 1895.

Orellana fue designado director del Instituto Nacional Central para Varones, entre 1902 y 1904. (Foto: Redes Sociales)

Su carrera como político comenzó en el período de Manuel Estrada Cabrera, quien militarizó la educación media para hombres, y lo designó director del Instituto Nacional Central para Varones de 1902 a 1904.

También fungió como diputado en varias ocasiones por el partido Liberal y luego de ser ascendido a general de Brigada en 1906, fue designado jefe del Estado Mayor de Cabrera.

Tras dirigir el golpe de Estado del presidente Carlos Herrera y Luna en 1921, el general Orellana fue designado a la presidencia el 5 de diciembre de 1921 y al año siguiente fue electo Presidente Constitucional tras ganar las elecciones.

Casa de la familia Orellana Pinto, donde nació el expresidente general José Maria Orellana, en 1892. (Foto: La Calle Donde Tú Vives)

Durante sus cinco años de gobierno otorgó concesiones como la de United Fruit Company, que Herrera se había negado a ratificar y la del corte de chicle en Petén, la cual fue vendida a Percy W. Shufeldt, quien llevó a cabo la explotación sin pagar impuestos.

También otorgó contratos para la explotación del petróleo; además, creó la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Trabajo.

Orellana falleció el 26 de septiembre en La Antigua Guatemala, Sacatepéquez. Según se informó en el Diario de Centro América, fue por un violento ataque de angina de pecho; sin embargo, también círculo la teoría de que fue envenenado.

José María Orellana mandó construir el puente que lleva su nombre y está ubicado en El Rancho, San Agustín Acasaguastlán. (Foto: Silvia Roca/Colaboradora)

Logros destacados

Durante su mandato, Orellana se enfocó en la estabilización económica y la modernización del sistema financiero:

Reforma Monetaria: En 1924, mediante el Decreto 879, sustituyó el antiguo peso guatemalteco por el Quetzal, igualando su valor inicial al del dólar estadounidense.

En 1924, mediante el Decreto 879, sustituyó el antiguo peso guatemalteco por el Quetzal, igualando su valor inicial al del dólar estadounidense. Creación de instituciones: Fundó el Banco Central de Guatemala (antecesor del actual Banco de Guatemala) y la Caja Reguladora para controlar la circulación de moneda y la inflación.

Fundó el Banco Central de Guatemala (antecesor del actual Banco de Guatemala) y la Caja Reguladora para controlar la circulación de moneda y la inflación. Infraestructura: Impulsó la construcción del Ferrocarril de los Altos y diversas obras públicas, aunque su gobierno también se caracterizó por concesiones a empresas extranjeras.

Impulsó la construcción del Ferrocarril de los Altos y diversas obras públicas, aunque su gobierno también se caracterizó por concesiones a empresas extranjeras. Unión centroamericana: Promovió sin éxito la creación de una república tripartita con Honduras y El Salvador.

Sustituyó el antiguo peso guatemalteco por el quetzal, igualando su valor inicial al del dólar estadounidense. (Foto: Archivo)

Datos clave de la reforma de Orellana