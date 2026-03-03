Sistema MICOOPE abre ciclo 2026 de WACHALAL

-

El Sistema MICOOPE, a través de Cooperativa Ecosaba, inauguró el ciclo escolar 2026 del Programa Educativo WACHALAL, una iniciativa enfocada en la formación de niños y jóvenes mediante educación cooperativista.

WACHALAL, que significa "hermandad" en idioma quiché, fue creado en 2017 y está alineado al Currículum Nacional Base (CNB) de Guatemala. El programa promueve habilidades para la vida con enfoque en trabajo en equipo, finanzas personales y valores cooperativistas.

(Fotografía cortesía: MICOOPE)

En 2026, la iniciativa se desarrollará con estudiantes del INED Ulew Kotz'i'j, en San Juan Sacatepéquez, y proyecta beneficiar a 50 mil niños y jóvenes entre 10 y 18 años. Esta edición reforzará contenidos como lectura, autoestima y trabajo en equipo como parte de la construcción de un proyecto de vida.

“WACHALAL nació con el propósito de brindar una propuesta educativa para niños y jóvenes de las comunidades donde las cooperativas del Sistema MICOOPE tienen presencia. ” Willy Soto , gerente de Educación y Sostenibilidad del Sistema MICOOPE.

El programa aborda contenidos como trabajo en equipo, finanzas personales, cooperativismo, emprendimiento e innovación. Para su implementación utiliza metodologías como el Ciclo de Kolb y el Aprendizaje Basado en Proyectos, que permiten el aprendizaje a partir de la experiencia.

“ Para Cooperativa Ecosaba es importante dar inicio al ciclo escolar 2026 de WACHALAL. Creemos en la educación cooperativista como base para formar jóvenes con compromiso con sus comunidades. ” Mario Chet , gerente general de Cooperativa Ecosaba.

Desde su creación, WACHALAL ha atendido a más de 292,567 estudiantes en más de 900 centros educativos de los 22 departamentos del país y tiene presencia en más de 204 municipios, con el respaldo de 24 cooperativas del Sistema MICOOPE. El programa se implementa con alianza estratégica y aval del Ministerio de Educación.