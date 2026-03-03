Versión Impresa
Sistema MICOOPE abre ciclo 2026 de WACHALAL

  • Por Redacción comercial
03 de marzo de 2026, 13:04
(Fotografía cortesía: MICOOPE)

El Sistema MICOOPE, a través de Cooperativa Ecosaba, inauguró el ciclo escolar 2026 del Programa Educativo WACHALAL, una iniciativa enfocada en la formación de niños y jóvenes mediante educación cooperativista.

WACHALAL, que significa "hermandad" en idioma quiché, fue creado en 2017 y está alineado al Currículum Nacional Base (CNB) de Guatemala. El programa promueve habilidades para la vida con enfoque en trabajo en equipo, finanzas personales y valores cooperativistas.

(Fotografía cortesía: MICOOPE)
En 2026, la iniciativa se desarrollará con estudiantes del INED Ulew Kotz'i'j, en San Juan Sacatepéquez, y proyecta beneficiar a 50 mil niños y jóvenes entre 10 y 18 años. Esta edición reforzará contenidos como lectura, autoestima y trabajo en equipo como parte de la construcción de un proyecto de vida.

WACHALAL nació con el propósito de brindar una propuesta educativa para niños y jóvenes de las comunidades donde las cooperativas del Sistema MICOOPE tienen presencia.
Willy Soto
, gerente de Educación y Sostenibilidad del Sistema MICOOPE.

El programa aborda contenidos como trabajo en equipo, finanzas personales, cooperativismo, emprendimiento e innovación. Para su implementación utiliza metodologías como el Ciclo de Kolb y el Aprendizaje Basado en Proyectos, que permiten el aprendizaje a partir de la experiencia.

Para Cooperativa Ecosaba es importante dar inicio al ciclo escolar 2026 de WACHALAL. Creemos en la educación cooperativista como base para formar jóvenes con compromiso con sus comunidades.
Mario Chet
, gerente general de Cooperativa Ecosaba.

Desde su creación, WACHALAL ha atendido a más de 292,567 estudiantes en más de 900 centros educativos de los 22 departamentos del país y tiene presencia en más de 204 municipios, con el respaldo de 24 cooperativas del Sistema MICOOPE. El programa se implementa con alianza estratégica y aval del Ministerio de Educación.

(Fotografía cortesía: MICOOPE)
