Cristiano se lesiona en medio del conflicto bélico en Arabia

El club saudí Al Nassr informó este martes que su máxima figura, el portugués Cristiano Ronaldo, padece una lesión en el tendón de la corva.

La noticia llega después de que circularan especulaciones sobre una supuesta salida del jugador de Arabia Saudí. Algunos rumores apuntaban a que habría viajado en su avión privado junto a su familia rumbo a Madrid, en medio de informaciones relacionadas con un bombardeo de Irán en territorio saudí. Sin embargo, esas versiones fueron desmentidas. De acuerdo con medios locales, el delantero permanece en Riad y continúa trabajando con normalidad junto a su equipo, pese a la tensión regional.

En el plano deportivo, el atacante tuvo que abandonar el terreno de juego en los minutos finales del reciente encuentro liguero frente al Al Fayha. El partido concluyó con triunfo 3-1 para el Al Nassr, aunque Ronaldo había desperdiciado un penalti en el minuto 12.

|| Medical Report: Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/noYmYjKknT — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 3, 2026

Tras el compromiso, el técnico portugués Jorge Jesús señaló que el jugador presentaba molestias y sensación de fatiga muscular, motivo por el cual optó por sustituirlo de manera preventiva.

Posteriormente, los servicios médicos del club confirmaron que se trata de una lesión en el tendón de la corva. El futbolista ya inició su proceso de recuperación y su regreso dependerá de cómo evolucione en los próximos días, tanto para volver a jugar con el Al Nassr como para atender una eventual convocatoria con la selección de Portugal.