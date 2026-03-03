Por carecer de prórroga, las multas empezarán a aplicarse a transportistas

-

Transportistas permanecen a la expectativa de que el Congreso reprograme la sesión y defina el futuro de la prórroga.

La falta de quórum en la Junta Directiva del Congreso impidió que este martes 3 de marzo se desarrollara la sesión plenaria y, con ello, dejó en suspenso la discusión de la iniciativa 6718, que propone modificar la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, especialmente en lo relacionado con las sanciones a transportistas.

El proyecto figuraba en la agenda con posibilidades de avanzar bajo urgencia nacional; sin embargo no fue conocida la propuesta y ahora deberá ser reprogramada.

Ley vigente

Desde el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) confirmaron que, mientras el Congreso no apruebe ninguna modificación, la normativa actual continúa vigente. "Nosotros tenemos que hacer lo que nos manda la ley. En este momento la ley está vigente", indicaron.

Añadieron que los operativos continúan conforme a la planificación establecida, prevista hasta mayo.

Los operativos continuarán según la planificación establecida. (Foto: DGT/Soy502)

Consultados sobre si las multas seguirán activas hasta que se retome la discusión en el pleno, respondieron que las acciones se mantienen conforme a la normativa actual. "Nosotros seguimos con la ley en continuidad", enfatizaron.

De esta forma, mientras no se apruebe la reforma y no entre en vigor el artículo 3 que contempla la exoneración de sanciones previas, las multas por incumplimiento del requisito del limitador de velocidad continúan aplicándose.

Transportistas acudieron al Congreso el pasado 26 de febrero para pedir la prórroga correspondiente. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

Exoneración de multas

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es el artículo 3, que establece que quedarán sin efecto las multas impuestas antes de la vigencia del nuevo decreto por no contar con el sistema limitador de velocidad.

Esto implicaría que, una vez publicada la reforma, las sanciones aplicadas previamente por este incumplimiento quedarían anuladas. Es decir, los propietarios de transporte colectivo o de carga que hayan sido multados por no tener el dispositivo instalado ya no tendrían que pagar esas multas, siempre que correspondan al período anterior a la entrada en vigor del nuevo marco legal.

La iniciativa con las modificaciones a la norma vigente, aún no ha sido conocida por el Congreso. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

Sector transporte

Carlos Vides, representante de Gretexpa, explicó que la aprobación de la reforma en los términos planteados daría tranquilidad al sector. "Si se aprueba como nos la ofrecieron, sí nos ayuda, porque aunque nos pongan la multa no la pagaríamos", afirmó.

No obstante, advirtió que, si el decreto no se modifica, podrían enfrentar complicaciones serias. "Si eso no se modifica, sí vamos a tener problemas en serio", señaló.

Vides también indicó que actualmente buscan acercamientos con el viceministro de Transporte, Fernando Suriano, para tratar el tema de las sanciones mientras el Congreso define la reforma. "Estamos tratando de conciliar algo con el viceministro Suriano, porque realmente nadie va a querer salir a trabajar si se arriesga a que le pongan multas", expresó.

Además, hizo un llamado a que la discusión no se politice y se aborde con una visión técnica.