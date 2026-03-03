¡Prepárate para disfrutar! Yandel Sinfónico llegará a Guatemala

El cantante puertorriqueño Yandel vendrá a Guatemala como parte de su tour "Sinfónico".
El cantante y compositor puertorriqueño visitará el país el próximo 30 de mayo, para presentarse con su tour "Sinfónico" en Explanada 5, en la Ciudad de Guatemala.
La preventa arrancará este martes 3 de marzo a partir de las 12:00 horas del mediodía.
Mientras que, la venta general será el viernes 6 de marzo, igualmente desde las 12:00 del mediodía.
Yandel recientemente se presentó en el Festival de Viña del Mar 2026, en Chile, donde se consagró con Gaviota de Plata y Oro.
Su concierto promete poner a cantar y bailar a miles de sus seguidores en Guatemala, con un espectáculo en formato sinfónico que mezclará su reguetón "antiguo" con sonidos orquestales.