¡Prepárate para disfrutar! Yandel Sinfónico llegará a Guatemala

  • Por Geber Osorio
02 de marzo de 2026, 20:09
Yandel traerá al país su show "Sinfónico" que mezcla el reguetón con la orquesta. (Foto: Yandel)

El cantante puertorriqueño Yandel vendrá a Guatemala como parte de su tour "Sinfónico".

El cantante y compositor puertorriqueño visitará el país el próximo 30 de mayo, para presentarse con su tour "Sinfónico" en Explanada 5, en la Ciudad de Guatemala.

La preventa arrancará este martes 3 de marzo a partir de las 12:00 horas del mediodía.

Mientras que, la venta general será el viernes 6 de marzo, igualmente desde las 12:00 del mediodía.

Yandel recientemente se presentó en el Festival de Viña del Mar 2026, en Chile, donde se consagró con Gaviota de Plata y Oro.

Su concierto promete poner a cantar y bailar a miles de sus seguidores en Guatemala, con un espectáculo en formato sinfónico que mezclará su reguetón "antiguo" con sonidos orquestales.

(Foto: Yandel)
