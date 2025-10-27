¡Al quirófano! Un jugador del Real Madrid se lesiona y volverá hasta 2026

-

El lateral derecho del Real Madrid, Dani Carvajal, pasará de nuevo por el quirófano para someterse a una artroscopia en su rodilla derecha, anunció este lunes el club blanco.

El internacional español entró desde el banquillo y disputó casi media hora -incluido el tiempo de descuento- en la victoria de su equipo frente al FC Barcelona (2-1) el domingo en el Santiago Bernabéu.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro capitán Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha", señaló la entidad madridista en un comunicado.

El jugador, que sintió molestias durante el choque ante el Barça, estará de baja entre seis y diez semanas, según la prensa española.

Parte médico de Carvajal.

Se trata de la misma rodilla en la que sufrió el 5 de octubre una rotura del ligamento cruzado, colateral externo y del tendón poplíteo y que lo mantuvo nueve meses de baja.

Carvajal volvió a pisar el césped en el Mundial de Clubes en Estados Unidos, pero reapareció en el Clásico tras haberse perdido dos encuentros de LaLiga por una lesión sufrida en la derrota de su equipo ante el Atlético (5-2) en el Metropolitano a finales de septiembre.

Con esta baja, Xabi Alonso sólo contará con el inglés Trent Alexander-Arnold, recién recuperado de una lesión, como único lateral derecho, aunque mantiene la opción del uruguayo Fede Valverde.

Tras su triunfo ante el Barcelona, el Real Madrid se afianzó como líder de LaLiga con 27 puntos, cinco más que el Barça, segundo en la tabla.