España teme mal ambiente en La Roja tras conflictos en el clásico

El duelo más esperado del futbol español, entre Real Madrid y Barcelona, terminó con triunfo merengue por 2-1 en el Santiago Bernabéu, pero dejó mucho más que tres puntos: una atmósfera cargada por gestos cruzados entre jugadores y una bronca final que rápidamente se viralizó en redes sociales.
El origen del conflicto se remonta a unos días antes del partido, cuando Lamine Yamal, joven del Barsa participó en una charla junto al influencer Ibai Llanos en la que, entre risas pero sin filtro, lanzó una frase que caló en Madrid: "...roban, se quejan..." en referencia a los merengues.
En el campo, el Real impuso su ritmo y se llevó la victoria. Sin embargo, el partido ganó intensidad conforme avanzó y, al término del mismo, lo que debía ser un intercambio cordial terminó en cruce directo.
Según la prensa local, cuando ya finalizaba el encuentro, Dani Carvajal, capitán del Madrid, se dirigió directamente a Yamal con un gesto inequívoco: "hablas mucho". Yamal reaccionó visiblemente molesto, y la situación escaló al punto de que varios jugadores de ambos equipos tuvieron que intervenir para frenar mayores incidentes.
Vini, molesto
Más allá de lo que pasó entre equipos rivales, una de las historias más comentadas fue la que se desarrolló dentro del vestuario blanco: el enfrentamiento entre Vinicius y su propio entrenador, Xabi Alonso.
El brasileño fue sustituido por Alonso en el minuto 72 pese a su buena actuación. Su reacción llamó la atención: preguntó "¿Yo? ¿Yo?" al ver la tablilla de cambio, se señaló, gritó frases como "¡Siempre yo! ¡Me voy del equipo! Mejor me voy", dijo el 7. En rueda de prensa, Xabi afirmó que hablará con el delantero esta semana por lo sucedido.