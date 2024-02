Cierre vehicular en Antigua Guatemala genera fuertes críticas

-

El alcalde de Antigua Guatemala respondió a las críticas por el cierre vehicular de la ciudad colonial en Semana Santa.

Por motivo de Cuaresma y Semana Santa, autoridades de Antigua Guatemala implementaron un plan para que en la ciudad colonial se restrinja el ingreso de vehículos y los visitantes y residentes puedan caminar libremente por las calles.

El domingo recién pasado fue el primero en el que se llevó a cabo este plan peatonal, desatando una ola de comentarios positivos y otros no tanto, en las redes sociales.

En ese contexto, Juan Manuel Asturias, alcalde de Antigua Guatemala, abordó el tema mediante una reciente transmisión en vivo llevada a cabo en su perfil de Facebook.

El alcalde de Antigua respondió a quienes critican el plan peatonal. (Foto: Wilder López/Soy502)

Usuarios cuestionaron al jefe edil sobre las consecuencias de que no ingresaran vehículos a Antigua, asegurando que varios comercios salieron afectados por dicha medida.

"Mañana (hoy) me junto con sector hotelero, restaurantero que tuvimos un chat, hubo mucha retroalimentación. Tengo comentarios que les fue muy bien, que aumentaron ventas, otros que no, otros que bajaron ventas, queremos ver el área, queremos estudiar y ver de qué forma se mejora para que no salgan afectados", explicó.

Agregó que también recibió mensajes de negocios a los que les fue muy bien, y que incluso dijeron que fue su mejor día en ventas.

¿Medida permanente?

A la pregunta sobre si se implementaría el plan peatonal para todo el año, Asturias explicó que no.

"Se va a tomar de domingo a domingo cada una de las disposiciones dependiendo el recorrido, está dentro de nuestros planes estratégicos pero tenemos que prepararnos con buses, con más cosas para que sea algo permanente. Por el momento está solo de domingo a domingo porque entra el cortejo procesional", puntualizó.

Cabe destacar que cada semana, en las redes del Ayuntamiento de Antigua Guatemala se compartirán las recomendaciones para que los visitantes y residentes del sector practiquen durante esta época.