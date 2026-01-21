Alcaraz y Sabalenka cumplen y ya están en tercera ronda en Melbourne

Aunque con algo más de trabajo de lo previsible, el número uno del mundo Carlos Alcaraz derrotó este miércoles al veterano alemán Yannick Hanfmann para acceder a tercera ronda del Abierto de Australia, en la que también estará su homóloga femenina Aryna Sabalenka.
También avanzaron el tres veces finalista del primer 'Grande' del año, el ruso Daniil Medvedev, el vigente subcampeón Alexander Zverev y la última campeona de Roland Garros Coco Gauff.
Bajo un tiempo más fresco y nublado en el Melbourne Park luego de tres días de calor, la estrella española Carlos Alcaraz, seis veces ganador de Grand Slam, se impuso por 7-6 (7/4), 6-3 y 6-2 en la Rod Laver Arena y se enfrentará en su siguiente compromiso al francés Corentin Moutet (37º del mundo), verdugo del estadounidense Michael Zheng tras abandono de este último en el cuarto set debido a unos problemas físicos.
El murciano está ya a cinco victorias de convertirse en el jugador más joven de la historia en completar el Grand Slam, la conquista de los cuatro 'Grandes' (Roland Garros, Wimbledon, US Open y Abierto de Australia). Hasta ahora ese honor está en manos de su compatriota Rafa Nadal.
En categoría femenina, la cuatro veces ganadora de Grand Slam Aryna Sabalenka derrotó a la china Bai Zhuoxuan (702 del mundo) por 6-3 y 6-1.
La bielorrusa no tuvo problema alguno para ganar su partido en 72 minutos de duración ante la jugadora china, que venía de la qualy.
En tercera ronda en Melbourne, Sabalenka se medirá con la austríaca de origen ruso Anastasia Potapova, que eliminó a la británica Emma Raducanu.