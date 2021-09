Aldo Dávila acciona contra ministro de Cultura por traslado de piezas arqueológicas

El diputado Aldo Dávila accionó legalmente contra el ministro de Cultura, Felipe Aguilar, por el traslado de piezas arqueológicas de Guatemala.

EN CONTEXTO: Guatemala expondrá riqueza arqueológica en Museo de Nueva York

Durante dos años, 70 piezas arqueológicas de Guatemala serán expuestas en el Museo Metropolitano de Nueva York, como parte de la exposición Lives of the Gods: Divinity in Maya Art.

Una de las piezas trasladadas es la Estela 24, proveniente del sitio arqueológico Naranjo, ubicado en Petén. En este se detalla la figura de la reina de cielo Wak Chanil Ajau.

Varias piezas arqueológicas están siendo expuestas en el Museo de Nueva York. (Foto: Archivo/Soy502)

"El señor trasladó las piezas sin el debido consentimiento. Violó la normativa guatemalteca que prohíbe sacar las piezas del país, porque son patrimonio nacional", detalló Dávila.

La denuncia fue interpuesta por los posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y exportación ilegal de bienes culturales.

"Primero dijo el señor que se iban a exhibir, luego que se iban a una restauración y luego que se iban a prestar. Ya las vemos exhibidas en Estados Unidos y violenta acuerdos legales. Ya hemos visto otras piezas que salen y nunca regresan", criticó el congresista.