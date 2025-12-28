Versión Impresa
Fallece Rodolfo Rosales García-Salas, "El Llanero Solitario"

  • Por Jessica Osorio
27 de diciembre de 2025, 22:35
Conocido como El Llanero Solitario, Rodolfo Rosales García-Salas, falleció este sábado 27 de diciembre. (Foto: Facebook/Soy502)

El político y analista Rodolfo Rosales García-Salas, quien tuvo aspiraciones presidenciales en 2003, falleció este sábado 27 de diciembre.

Rodolfo Rosales García-Salas falleció este sábado 27 de diciembre. El analista político, autor y empresario guatemalteco, fue conocido también por su sobrenombre El Llanero Solitario.

En el muro de su página de Facebook, fue dada a conocer la noticia. Según su muro, tenía padecimientos de salud desde el año pasado.

Rosales fue conocido por sus publicaciones con análisis de la política nacional y por haber intentado inscribirse como candidato presidencial en las elecciones generales 2003; sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no aceptó la postulación.

El partido político por el cual buscó participar era Los Verdes. 

