Fallece Rodolfo Rosales García-Salas, "El Llanero Solitario"

El político y analista Rodolfo Rosales García-Salas, quien tuvo aspiraciones presidenciales en 2003, falleció este sábado 27 de diciembre.
Rodolfo Rosales García-Salas falleció este sábado 27 de diciembre. El analista político, autor y empresario guatemalteco, fue conocido también por su sobrenombre El Llanero Solitario.
En el muro de su página de Facebook, fue dada a conocer la noticia. Según su muro, tenía padecimientos de salud desde el año pasado.
Rosales fue conocido por sus publicaciones con análisis de la política nacional y por haber intentado inscribirse como candidato presidencial en las elecciones generales 2003; sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no aceptó la postulación.
El partido político por el cual buscó participar era Los Verdes.