Alejandra Guzmán revela cuántas operaciones ha sufrido

La cantante reveló detalles sobre su vida a Yordi Rosado, y sobresalió el número de operaciones que ha sufrido, especialmente en los glúteos.

Alejandra Guzmán confesó que todavía se somete a operaciones tras los daños sufridos por las inyecciones de polímeros en los glúteos que se hizo hace años.

"Empecé a darme cuenta de que no estaba bien de salud cuando estaba en Londres haciendo un disco. Ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir muy mal, con fiebre espantosa. Mi piel se ponía negra y dura como una piedra y el plástico no permitía que mi piel respirara", comentó ante la mirada atónita de Rosado.

Guzmán resaltó que los implantes en los glúteos le provocaron mucho dolor, que tomó la decisión de operarse para liberarse del sufrimiento.

"Estuve internada seis veces en el hospital. Me han operado como 40 veces. Tengo una historia clínica muy amplia", confesó.

Ante el riesgo que conllevaban las cirugías, la cantante tuvo que firmar un documento de consentimiento donde los doctores estaban autorizados a realizar las acciones para tratar de salvarle la vida y si llegaba a fallecer, no se presentaría una demanda al hospital.

El dolor era intenso y sentía que no iba a salir del calvario y le dijo a su papá Enrique Guzmán que presentía la muerte, pero él no la dejó sola, abrió la ventana y desde la calle se escuchó a los admiradores de la Ale gritar su nombre, lo que le dio energías para seguir con su batalla.

"Ya no me siento mal, amo mis cicatrices, ahora me quiero más que antes, me acepto más, me cuido más y el haber estado en el hospital me hizo darme cuenta de la capacidad que tiene uno de aprender", concluyó.

*Con información de People en Español