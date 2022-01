Alejandro Fernández no asiste a la misa de su padre por estar de vacaciones

Alejandro Fernández no asistió a la misa de un mes fallecido de Vicente Fernández, pues estaba de vacaciones.

Luego de haber conmovido a todos sus seguidores durante el concierto que dio Alejandro Fernández en donde lloraba porque había sido informado de la muerte de su padre, Vicente Fernández, las prioridades del "Potrillo" fueron cuestionadas, ya que no asistió a la misa por el mes del fallecimiento del cantante.

A pesar de que Alejandro Fernández se hizo presente en redes sociales para mostrar su tristeza por la pérdida de su papá, varios internautas arremetieron contra él tras conocer que no estuvo presente en la misa realizada en el rancho "Los 3 Potrillos" porque se encuentra de vacaciones con su novia, Karla Laveaga.

Laveaga compartió una historia en la que reveló que se encuentra con Alejandro disfrutando de unas merecidas vacaciones en la nieve; sin embargo, no todos recibieron bien la noticia, pues no faltaron los comentarios negativos asegurando que cuando se murió Vicente todos estaban unidos y un mes después ya no.