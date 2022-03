Alejandro Sanz reacciona y se suma al conflicto entre Residente y J Balvin

Residente fue directo y sin piedad criticó a J Balvin en una sesión de rap de más de ocho minutos que marcó tendencia en Youtube y "rompió" las redes.

EN CONTEXTO: Con la lírica más fuerte Residente se fue contra J Balvin

Residente tan duro contra J Balvin, que muchos esperaban ver cómo otros músicos, quizá, salían a defender al colombiano. Pero no ocurrió así. La primera en reaccionar fue la cantante argentina Lali Espósito, quien acotó en Twitter: “Se tenía que decir y se dijo”.

Alejandro Sanz, quien se peleó con J Balvin en La Voz, lanzó un breve, pero contundente comentario: “Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz”, a lo que hubo diversas reacciones de los fanáticos de ambos lados.

Sanz hizo alusión a que las letras de René Pérez "asesinaron" a J Balvin tras escuchar las rimas de Residente:

Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz. ✏️ — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) March 3, 2022

La pelea entre J Balvin y Residente

En octubre de 2021 comenzó el enfrentamiento entre J Balvin y Residente. El colombiano había decidido boicotear la entrega de los Grammy Latinos porque, según él, menospreciaban a los artistas del género urbano.

Residente, que estaba nominado en la entrega 2021, salió a contestarle también en un video: “Si los Grammy no nos valoran, ¿por qué yo tengo 31? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?”.

Se tenía que decir y se dijo. Period. — Lali (@lalioficial) March 3, 2022

Y el puertorriqueño agregó: “Ahí (cuando J Balvin estuvo nominado en ediciones anteriores) tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”.

Pelea con Alejandro Sanz

Tras la controversia entre Residente y J Balvin, los fanáticos revivieron el momento en que Alejandro Sanz también se peleó con el reguetonero por criticar su música.

Este hecho sucedió cuando ambos eran entrenadores en “La Voz México”, tirándose uno a otro por su forma de hacer música Alejandro Sanz dejó callado a J Balvin, esto luego de que el colombiano criticara la música del español.

“¿No vino el que canta por ti?”, fue la pregunta que desató la discusión entre ambos, como consecuencia Alejandro Sanz silenció a J Balvin.

“Parece que ser que el tinte le ha traspasado el cere.. el cuero cabelludo y le ha afectado un poquito, tú como ni siquiera cantas, no tienes ni que tener nadie que cante por ti… tremenda poesía”, dijo Sanz.