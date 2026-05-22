Messi jugará su último partido con el Inter antes del Mundial

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Lionel Messi disputará el domingo su último partido con el Inter Miami antes del parón de dos meses de la MLS por el Mundial de Norteamérica, durante el que podría concretarse la llegada de Casemiro a la Capital del Sol.

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El mediocampista brasileño, antiguo rival de Messi cuando militaba en el Real Madrid, acaba de cerrar su etapa en el Manchester United y, según reportes periodísticos, está ultimando los detalles para su mudanza a la liga norteamericana (MLS).

5 victorias en 7 partidos, un gran primer mes al frente del equipo.



️ Guillermo Hoyos: “Los jugadores nos han llevado a donde estamos”. pic.twitter.com/4mYuc4FQ6Q — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 22, 2026

En su flamante nuevo estadio, el Inter confía en encadenar su cuarto triunfo consecutivo aprovechando la visita del Philadelphia Union, el peor equipo del curso con solo siete puntos.

Eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf, el gran objetivo del año para el Inter es revalidar el título de la MLS, un éxito que ninguna franquicia logra desde hace más de una década.

A Messi, sin embargo, le aguarda desde el domingo un desafío de mucha mayor envergadura en la Copa del Mundo, cuando Argentina ponga en juego el cetro logrado cuatro años atrás en Catar.

Built one session at a time pic.twitter.com/a2ZHdQTtUc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 21, 2026

A sus casi 39 años, el capitán albiceleste ha alcanzado su mejor forma de la temporada en la antesala del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que arranca el 11 de junio.

Vigente Bota de Oro y Jugador Más Valioso (MVP) del torneo, Messi acumula cinco goles y seis asistencias en los últimos cuatro partidos.

En total suma 12 tantos en 13 jornadas disputadas, solo un tanto menos que el máximo artillero, el belga Hugo Cuypers.