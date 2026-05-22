Bayern Múnich busca reconquistar la Pokal ante el campeón defensor Stuttgart

Después de la caída este mes en semifinales de la Liga de Campeones europea, el Bayern Múnich tiene casi como una obligación cerrar este sábado su temporada levantando la Copa de Alemania, en la final contra el vigente campeón Stuttgart en Berlín.
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En caso de conseguirlo, el gigante bávaro sellaría un doblete nacional, luego de haberse asegurado matemáticamente el título en la Bundesliga con gran autoridad, ya en el mes de abril, pero con el sabor agridulce que dejó la caída contra el París Saint-Germain en semis de Champions.
Stuttgart no tiene precisamente el nivel del PSG y por ello el Bayern parece clarísimo favorito a llevarse la Pokal, pese a que no podrá contar con su veterano portero Manuel Neuer, víctima de la enésima lesión muscular de la temporada, aunque eso no ha impedido que el seleccionador Julian Nagelsmann le haya incluido en la lista mundialista.
Los precedentes más recientes hablan por sí solos: el conjunto bávaro ganó ya tres veces esta temporada al Stuttgart, con un balance de goles de 11-3, pero tratándose de un título, cualquier cosa puede pasar.
Además, el Stuttgart es precisamente el campeón defensor de una competencia que el Bayern no gana desde hace seis años y que les hace creer que tienen una deuda pendiente con sus aficionados. ¿Quién se lo queda?