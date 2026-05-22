Barcelona choca con Lyon en la final de la Champions League femenina

Barcelona afronta el sábado su sexta final de Champions femenina consecutiva frente al Lyon en Oslo (Noruega), en busca de un cuarto trofeo continental que corone a una generación de oro, encabezada por la doble Balón de Oro Alexia Putellas, un año después de haber cedido el título al Arsenal.
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El Barsa se enfrentará por cuarta vez al conjunto francés en la final continental, siete años después de la derrota en 2019 (4-1), a la que seguirían otro revés (2022) y una victoria (2024).
Junto a Putellas, Aitana Bonmatí, tres veces Balón de Oro, Patri Guijarro, Mapi León y Marta Torrejón, forman el núcleo duro que hizo del club catalán un referente mundial y el gran dominador del futbol en España.
Ahora, las azulgranas viajan a Noruega con la ambición de firmar un nuevo póquer de trofeos (Liga F, Champions, Copa de la Reina y Supercopa de España) y, tal vez, cerrar de la mejor manera una de las páginas más hermosas de su historia, en la que ya registran tres Champions y siete ligas.
Enfrente, el Lyon buscará volver a tocar la gloria continental. Son las máximas ganadoras históricas con ocho trofeos en sus vitrinas, pero no festejan desde la temporada 2021-22, por lo que esperan dar un golpe ante las actuales favoritas, para retomar su lugar en el olimpo de Europa.