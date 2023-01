Alerta por el hombre que finge ser médico para pedir dinero

En redes sociales alertan por un hombre mayor que finge ser médico para pedir dinero en diferentes lugares de la capital.

En redes sociales varios usuarios han alertado sobre la forma de operar de un hombre que finge ser médico para pedir dinero. Una usuaria escribió su testimonio para advertir a otros y evitar cualquier incidente.

"Estábamos con mi familia tomando un café, cuando un señor de unos 60 años pasó caminando en frente y nos dijo un par de comentarios "agradables" sobre nuestra familia, 15 min. Después vuelve a aparecer, con "pena" nos pregunta si tenemos seguro de carro (pensamos, nos viene a vender uno). Le contestamos que sí teníamos, nos pregunta si se puede sentar en la mesa de al lado, nos dice que dejó las llaves dentro de su carro, que si nuestro seguro tiene el servicio de "abrir carro" de terceros", se lee en la publicación.

Luego continúa con el relato: "Nos empezó a contar que su carro lo tenía en el 2do sótano, le dijimos que llamara a un cerrajero. Nos dijo que ya había llamado pero no llegaba. Que tenía una Range Rover y que por abrirla le cobraron Q250 y le faltaban Q80, en eso nos da una tarjeta de presentación de un Dr. y nos dice que es cirujano, hasta sacó su estetoscopio. A cambio de los Q80 que le "faltaban" nos ofrece que nos deja allí su mariconera y una agenda. Luego cómo ya no le poníamos coco, y le dije que no podía ayudarle se disculpó y se fue", finaliza la publicación.

Esta usuaria aseguró que le pareció sospechosa la actitud del señor, además averiguó en redes sociales y páginas web sobre el nombre del supuesto médico y no apareció ninguno. El hombre dijo llamarse Sergio Bressiani, un supuesto médico cirujano.

(Foto: redes sociales)

Otras posibles víctimas

A raíz de esa publicación, otros usuarios han narrado que les pasó algo similar pero en otras áreas de la ciudad.

"Sí, a nosotros nos pasó exactamente lo mismo, era el mismo señor seguro porque entregó la tarjeta que decía Dr. Sergio Bressiani y nos iba a dejar su estetoscopio", dijo un usuario.

"Me pasó casi exactamente lo mismo. Me di cuenta de lo falso de su tarjeta porque no tiene especialidad, ni # de clínica y el estetoscopio de pésima calidad. Le di Q20 para que me dejara en paz y listo", es otro de los testimonios.

(Foto: redes sociales)

(Foto: redes sociales)

Los usuarios han comentado que no saben bien si el fin de este señor es estafar, robar o simplemente pedir dinero, pero aseguran que se debe tener cuidado para evitar ser víctimas.

Hospital se desliga

En la tarjeta de presentación que este hombre entrega a sus posibles víctimas, aparece el nombre, logotipo, número de teléfono y dirección de un hospital privado. Soy502 consultó sobre el "doctor Sergio Bressiani" y la respuesta es que nunca ha trabajado en ese lugar y que llaman mucho preguntando por él, "al parecer es un estafador", indicaron en el centro asistencial.

Al llamar al número que aparece en la tarjeta, no se logró comunicación. Se consultó en los directorios de médicos y no aparece ningún médico con ese nombre que esté acreditado en Guatemala.