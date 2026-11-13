Juez ordena devolver al MP el edificio de la zona 5 tras concluir proceso penal

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Además de restituirse al MP el uso del edificio Gerencial La Asunción, en la zona 5, condenado en este caso debe pagar reparación digna.

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En la audiencia de reparación digna en contra de William Balz Gallardo, acusado por la compra de edificio para el Ministerio Público (MP), en la zona 5 capitalina, el juez Mario Hichos, titular del Juzgado Segundo Penal, resolvió que debe restituirse el uso de dicho inmueble para el ente investigador, así como la donación de una cantidad dineraria para una entidad benéfica.

En su parte resolutiva, el juzgador indicó que no compartía el acuerdo de la Procuraduría General de la Nación (PGN), como querellante, y la defensa de Balz Gallardo, de una reparación dineraria de Q75 mil.

Sin embargo, señaló que la acción reparadora se comprendería de forma mixta, por una parte, la restitución del edificio a favor del MP para su uso, y por la otra, el pago de Q100 mil en concepto de donación a favor de la Asociación de Servicio Social, Protección a la Salud y la Familia (ASOCSA).

Agregó que con la decisión asumida no se indica que el camino recorrido para llegar a la compra del edificio fue la correcta, pues esto aún debe dilucidarse, pero afirmó que se desperdicia un bien que legalmente es de su propiedad.

El juez Mario Hichos, titular del Juzgado Segundo Penal resolvió restituir el uso del edificio Gerencia La Asunción al MP, así como el pago de Q100 mil como reparación digna al condenado William Balz Gallardo. (Video: Cristobal Veliz/Soy502) https://t.co/oHs37AiiWY — Cristobal Veliz (@cristoveliz) November 13, 2026

La petición de la PGN

La abogada representante de la PGN, indicó que en un acuerdo previo con la defensa de Balz Gallardo, se determinó que el pago dinerario por reparación digna debía ser de Q75 mil y dicha reparación podría ser dividida en un pago Q50 mil a favor del Estado dirigidos a la cuenta del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), del fondo común de Tesorería Nacional, y los restantes Q25 mil a dos entidades benéficas, Hogar Luz de María y Hogar Fátima.

Sin embargo, señaló que quedaba a discreción del juzgador agregar a otra entidad de servicio social.

A esta petición, el MP se opuso, al manifestar que la institución habría realizado gastos en el inmueble y la Dirección Infraestructura reportó un monto de más de Q109 mil erogados.

Además, indicó que el desembolso por concepto de energía, desde el 2017, por más de Q24 mil, por compra de agua potable a una empresa particular por Q25,800.

También señaló que en un informe de la Dirección Financiera se estableció que el ente investigador ha dejado de percibir, a la fecha, intereses por más de Q15 millones.

La PGN pidió una reparación digna por un monto de Q75 mil. (Foto: Cristobal Veliz/Soy502)

Sentencia

El pasado 9 de noviembre, el juez Hichos condenó a cuatro años de prisión a Balz por el delito de testaferrato por inducción directa.

Tras conocer que sería enviado a juicio, Balz se acogió al procedimiento de aceptación de cargos y la pena se redujo a cuatro años de prisión.

Además, se estableció una multa de Q83,500 al haber aceptado su participación en los hechos, en calidad de autor por inducción directa.

Sobre el caso

La compra del edificio Gerencial de La Asunción fue autorizada en 2017, durante la administración de la exfiscal Thelma Aldana, por un monto de Q35 millones.

El inmueble fue adquirido bajo el argumento de que el MP no contaba con suficientes edificios propios para albergar sus dependencias, situación que, según la requisición de compra, "limita el crecimiento institucional".

El juez Mario Hichos restituyó el uso del edificio Gerencial La Asunción a favor del MP. (Foto: Archivo/Soy502)

La adquisición contó con un avalúo realizado por la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas (Minfin), que estableció el valor de la propiedad en Q35.1 millones (Q35,100,029).

En el 2020, la exfiscal Consuelo Porras declaró lesivo el contrato de compra venta suscrito con la empresa Bertram, S.A., en octubre de 2017 con el cual se adquirió el edificio ubicado en la zona 5 tras un pago de Q35 millones durante la gestión de Aldana.