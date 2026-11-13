Paso cerrado: el bloqueo que afecta el tránsito este viernes

Bloqueo mantiene cerrado el paso en Ciudad Vieja, Sacatepéquez
OTRAS NOTICIAS: Las actividades de este viernes 13 de noviembre que podrían complicar el tránsito
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que en el municipio de Ciudad Vieja, Sacatepéquez, conductores de transporte colectivo han bloqueado el paso en ambos sentidos de la ruta.
Esto ha causado complicaciones en la movilidad vial este viernes 13 de noviembre.
Preliminarmente, se conoce que los transportistas mantienen el bloqueo como medida de protesta contra el alza en los precios de los combustibles, multas impuestas y las extorsiones que afectan al sector.
Hasta el momento, no se ha confirmado a qué hora finalizará el bloqueo, mientas que varias unidades de transporte colectivo mantienen obstruido el paso, mientras una fuerte carga vehicular se acumula en el sector.