Alfredo Adame revela detalles de la pelea que protagonizó

El actor habría dicho que mantenía el control del incidente, pero algo pasó que terminó siendo víctima de los golpes.

Alfredo Adame habría ofrecido detalles más a profundidad de la pelea que sostuvo con dos personas en la vía pública en la Ciudad de México.

Fue a través de un audio que se filtró a las redes sociales donde Adame habría dicho que él mantenía controlados a las otras dos personas, pero todo cambió en un instante.

“Saludos, amigos. Lo que ustedes no saben, es que ya le había puesto en su madre dos veces los minutos anteriores a este pendejo, y luego aventó a la vieja por delante, y pues la vieja no me dejaba golpearlo, y tampoco le voy a pegar a una mujer. Luego llegó y cuando le quise quitar el celular, me jaló la camisa el pendejo hacia atrás y me fui de nalgas”, habría dicho Adame.

La última parte del audio señaló que mientras estaba en el piso, completamente sometido por el enemigo, aplicó lo que llama una patada de ciclista, atinando tres veces al objetivo, y luego conectó un duro golpe en los genitales, por lo que finalmente pudo levantarse.

“Con todo y eso, a la vieja nada más le paraba los golpes y al wey le puse una patada de ciclista, de bicicleta, en el mentón, luego en el estómago, luego en el abdomen, ahí se dobló y le metí un putazo con el puño en los huev*s, y ahí ya me levanté. Así estuvo el asunto. Saludos”, finalizó.

De lo narrado por el actor, poco o nada logra verse en las tomas del celular de algún hombre que se cuestionó, además, las habilidades del actor en el arte del taekwondo, y las artes marciales.