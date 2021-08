Alumno de Derecho reclama a maestro por "ejercer mucha presión"

Un estudiante de Derecho en México se hizo viral luego que reclamara a su profesor acerca de su forma de impartir su curso, pues le indicó que "ejerce demasiada presión".

Su reclamo fue realizado durante una clase en línea y sus compañeros lo grabaron en video para compartirlo en las redes sociales haciéndolo viral.

En las imágenes se observa cómo el joven, identificado como Alex García, le reprocha a su maestro que en una semana de conocerlo ha demostrado que "ejerce demasiada presión".

"Los que me conocen aquí saben que soy muy buen alumno y que soy participativo y en serio que son muchas ventajas, pero con usted no puedo. Su manera de dar la clase no me gusta, no me agrada. La verdad, no puedo, tengo que sentirme más en confianza y la verdad con usted no puedo", manifestó el joven.

"No puedo pensar, neta, me deja en blanco"

¿Qué opinan de los reclamos de este alumno hacia el docente? pic.twitter.com/pkBiTsKDRU — Anonymous Sin Censura (@anonymus_sin) August 28, 2021

En un segundo video se escucha al catedrático decir que el joven "no acepta la presión" y no quiere que nadie le pregunte. El estudiante le responde que le "gustan los profes estrictos" pero con él "no puede pensar".

Este no es el primer estudiante que se hace viral por reclamos hechos a sus maestros o regaños realizados por no poner atención en clase desde que los centros educativos se han visto obligados a impartir clases en línea debido al Covid-19.