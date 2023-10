La amenaza de Miguel Martínez contra los manifestantes

-

Miguel Martínez lanzó una amenaza en contra de las personas que le mostraron rechazo en Antigua Guatemala.

El exfuncionario Miguel Martínez publicó en su red social un mensaje con su versión de lo acontecido el sábado 14 de octubre donde relata que había llegado a la iglesia de La Merced en la ciudad de Antigua Guatemala para el acto de confirmación de su sobrino.

Explica que una persona se le acercó estando dentro del templo para confrontarlo e inició un incidente con insultos donde el sacerdote que oficiaba la misa pidió que se cerrara el templo. Según Martínez, decidió salirse de la iglesia para proteger a su familia.

Sin embargo, en el atrio había un grupo de manifestantes que lo insultó, le gritó y le tiró piedras. La agresión habría sido también para sus familiares. Después de lograr retirarse del lugar, el exdirector del Centro de Gobierno escribió un mensaje en sus redes, anunciando que los que lo agredieron serán llevados a tribunales.

Martínez fue captado dentro de la iglesia, durante la confirmación de su sobrino. (Foto: redes sociales)

Resalta una advertencia que hace en contra de quienes lo agredieron al decir: "Lamento que por mi culpa mi mamá tuviera que soportar insultos y golpes, a mi sobrino se le arruinara algo que debió ser especial y fuera golpeado por adultos que pronto tendrán que enfrentar la justicia".

"Gracias a Dios ellos mismos empezaron a subir videos en donde la criminalización es más clara y pues esto tendrá que ser llevado a tribunales", señaló.

Martínez está convencido de que quienes lo atacaron son miembros de partidos políticos opositores como: Movimiento Semilla, Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y Cabal, entre otros.

Miguel Martínez lanzó una amenaza en contra de los manifestantes. (Foto: captura de pantalla)

Este es el mensaje completo:

"Acudimos a la confirmación de mi sobrino (15 años) y estando dentro de la iglesia llega un señor extranjero a confrontarme estando ya sentado con mi sobrino y los demás adolescentes que harían su confirmación. Le pedí que se retirara y mi hermana terminó de sacarlo, no sin antes insultarla".

"El padre que estaba dando la misa pide por favor cierren las puertas pues estas personas no respetan la religión, se llega el momento de que el padre le da la bendición a los confirmados y entonces, por creer que mi salida ayudaría a proteger a mi familia y demás participantes de la misa, decido irme antes de finalizar, pero lo que no sabía era que estas personas estaban dispuestas a cualquier cosa con tal de hacernos daño".

"No termino de lamentar el no estar cuando agredieron a mi mamá (65 años), hermano sobrino (15 años), para poder defenderlos. Esta no era una manifestación, primero porque ni yo ni mi familia somos funcionarios públicos, esto fue un intento de linchamiento causado por personas que están vinculadas a los partidos políticos: Semilla, MLP, Cabal, entre otros".

"Tuvimos daños materiales, pero gracias a Dios todos estamos bien. Lamento que por mi culpa mi mamá tuviera que soportar insultos y golpes, a mi sobrino se le arruinara algo que debió ser especial y fuera golpeado por adultos que pronto tendrán que enfrentar la justicia".

"Gracias a Dios ellos mismos empezaron a subir videos en donde la criminalización es más clara y pues esto tendrá que ser llevado a tribunales. No podemos perder la cabeza y lastimar a cualquiera como si no fuéramos humanos. No perdonamos la esencia que nos diferencia con los animales".

"Dios estuvo allí para protegernos, porque estas personas no llegaron a manifestar, llegaron a agredir. Para que sepan había una persona que trató de ser candidato a alcalde por Semilla, pero por no contar con un proceso penal abierto, no pudo participar; había candidatas a diputadas por el MLP. Repito, gracias a Dios ellos mismos se evidenciaron. No perdamos la empatía hacia los demás. Dios es el único que puede juzgar".