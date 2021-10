Ana Sofía Gómez relata que estuvo a punto de ser estafada por Internet

La gimnasta olímpica guatemalteca reveló en su cuenta de Twitter el mecanismo que utilizan varias personas para estafar a personas que venden diversos productos por internet.

OTRAS NOTICIAS: El mensaje que Ana Sofía Gómez dedicó a Luis Carlos Martínez

Ana Sofía Gómez reveló a través de su cuenta de Twitter cómo estuvo a punto de ser víctima de estafadores cuando buscaba vender un celular que ofreció a través de internet.

En su relato, Gómez explica que el estafador involucró a otra persona para adquirir el aparato y enviando un depósito bancario falso para que ella entregara el dispositivo.

Este es su relato:

Les quiero contar mi experiencia y de la estafa de la cual iba a ser víctima. Quiero vender un celular que está completamente nuevo, lo publiqué en una página “de ventas” como anteriormente he venido otras cositas y había salido todo bien. Recibí el mensaje de una persona que se hace pasar por “Julio Mazariegos” que le interesaba el celular y que quería que hoy mismo cerráramos el trato, bueno le dije yo que con gusto se lo entregaba que nos juntáramos en Cayalá para que viera el celular e hiciéramos el trato, así lo hicimos y quedamos que el pago sería en efectivo, quedamos de juntarnos con él a las 11:15 de la mañana.

Luego recibo un mensaje a las 11:00 de la mañana, que su hija estaba allí esperando y que si ya iba a llegar. Le dije que iba en camino porque habíamos quedado a las 11:15. Llegando allí, (él) manda mensaje… “se tuvo que ir mi hija porque tiene que recibir clases”, pero que si le hacía tiempo que regresaba, le dije que sí.

Cuestión de media hora entró al restaurante “su hija", obvio sola, claro que ellos esperaban que yo estuviera sola, cosa que NOOO! Yo estaba acompañada.

Entrando esta chava, me llega un depósito “de un banco de vista hermosa” se quedaron enseñándole el teléfono en lo que fui a comprobar que efectivamente estuviera el depósito y si “pero en reserva”, cuando le dije a Julio Mazariegos que había mentido porque si hubiese sido un depósito en efectivo se acreditaba inmediatamente, él me empezó a alegar que como era posible que dejara a su hija sola, con saber quien.

Y yo: "mire, su hija es su responsabilidad, ¿si tanto le preocupa por que no la acompañó? Si yo lo que tengo que hacer es comprobar que el pago sea real".

Me dijo que me iba a demandar y ya saben las mentiras que dicen por teléfono. (La verdad yo sí me asusté), luego para comprobar una segunda vez llamo a mi banco y les pregunto si había sido un depósito en efectivo (por que en la foto del Boucher eso decía), en el banco me dicen que no, que había sido cheque de otro banco y por lo mismo tendría que esperar de 1-2 días para saber si hay fondos o no.

A la “hija” que él había mandado, le dijimos eso y que no le entregaríamos el celular y que viniera su papá y de una vez fuéramos al banco a comprobar que había pasado “con el depósito”, la chava nos dijo su nombre y no coincidía con el nombre que “Julio Mazariegos” nos había dado de su “hija” le preguntamos a la “hija” si estudiaba y nos dijo que no.

La chava nos dijo, bueno me dijo mi papá que me fuera y me voy a ir. Dio media vuelta y se fue…. Y nosotros como ¡qué timada! A la chava la estaban utilizando para estafar y el tal “Julio Mazariegos” ya no le importó ir al banco para ver que había pasado con su depósito , porque seguramente era un cheque sin fondos.

Lección de vida, primero si van a realizar alguna venta por páginas, o alguna aplicación nunca vayan solos, segundo: no se fíen de un Boucher o comprobante de depósito, pues el que me mandaron estaba manipulado digitalmente y tercero acepten solo efectivo.

El tal “Julio Mazariegos” y su número 4796 9775, lo comparto para que tengan cuidado y si alguien con ese nombre o número les quiere comprar algo, ¡no acepten!

Lección de vida, primero si van a realizar alguna venta por páginas, o alguna aplicación nunca vayan solos, segundo: no se fien de un Boucher o comprobante de depósito, pues el que me mandaron estaba manipulado digitalmente y tercero acepten solo efectivo. — Ana Sofia Gomez (@sofii_goomez) October 7, 2021

Sus seguidores expresaron su alivio al saber que por fortuna no cayó en la trampa, mientras que otros agradecieron la explicación para evitar este tipo de estafas.