Analista política se desmaya durante programa en vivo (video)

En pleno programa en vivo, una analista política perdió el conocimiento. Esto se sabe de lo ocurrido.

Una analista política llamada Camryn Kinsey perdió el conocimiento mientras realizaba una intervención en el programa llamado Fox News at Night.

Los hechos ocurrieron el recién pasado 8 de mayo en el estudio de la cadena en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Esto mientras se discutía la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris, en las elecciones 2024. El incidente provocó que se realizara una pausa y la comentarista recibiera atención médica.

Según se observa en imágenes, Kinsey estaba interviniendo, pero de pronto comenzó a tener dificultades para hablar y perdió el conocimiento.

Mientras que Jonathan Hunt, presentador del programa, pidió ayuda en directo y envió a comerciales de inmediato, para que Kinsey fuera atendida.

Al volver de la pausa, Hunt dijo que Kinsey ya había recuperado la consciencia y que estaba siendo revisada por paramédicos en ese lugar.

¿Cómo está la analista?

Tras ser atendida por paramédicos, Kinsey fue dada de alta y por medio de su cuenta en la red social "X", agradeció a quienes la atendieron.

"Gracias al increíble equipo de Fox News y a los paramédicos que respondieron con tanta rapidez y cuidado. Fue un momento inesperado y aterrador, pero gracias a su profesionalismo, estoy bien", dijo Kinsey.

Además dijo que está en un proceso de descanso, evitando los esfuerzos físicos y priorizando su recuperación. Aprovechó para agradecer a quienes se han preocupado.

"Estoy tomando las cosas con calma, manteniéndome hidratada, dejando que mi cuerpo descanse y agradeciendo a Dios que todo está bien", puntualizó la joven analista.

Así fue el momento del desmayo:

Fox News panelist Camryn Kinsey suffers medical episode live on air, host Jonathan Hunt tries to carry on with the segment before going to a commercial. pic.twitter.com/wpBZoxAI2s — Mike Sington (@MikeSington) May 9, 2025

