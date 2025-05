Ancelotti se va del Real Madrid para dirigir la selección de Brasil

-

Carlo Ancelotti cambiará el banquillo del Bernabéu por el de la selección de Brasil antes de que finalice mayo.

Este lunes 12 de mayo, The New York Times y otros medios internacionales confirmaron que Carlo Ancelotti dejará el Real Madrid para asumir como nuevo entrenador de la selección de Brasil.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) oficializó el nombramiento del técnico italiano, quien comenzará funciones el próximo 26 de mayo, convirtiéndose en el primer extranjero en dirigir al combinado masculino brasileño.

Ancelotti, de 65 años, finalizará su etapa en el club español tras el último partido de Liga contra la Real Sociedad. Aunque aún le restaba un año de contrato con el equipo merengue, su salida fue acordada tras negociaciones lideradas por Diego Fernandes en nombre de la CBF.

A maior Seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nesta segunda-feira (12) pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como o novo técnico da Seleção Brasileira. Ele… pic.twitter.com/grw3Rb1BmL — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 12, 2025

El Real Madrid aún no ha emitido un comunicado oficial al respecto. Sin embargo, el club tendrá como nuevo técnico a Xabi Alonso.

El objetivo de Ancelotti será liderar a Brasil en la campaña de clasificación rumbo al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

"Traer a Carlo Ancelotti al frente de Brasil es más que una decisión estratégica, es una declaración al mundo de nuestra determinación por recuperar el primer puesto del podio", dijo Ednaldo Rodrigues, presidente de la CBF.