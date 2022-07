Andra Escamilla es denunciada por estafa

Andra Escamilla fue denunciada por estafar a sus suscriptores de OnlyFans y por violar las políticas de servicios.

Andra Escamilla, conocida por "compañere", nuevamente vuelve a ser noticia. Esta vez, los internautas denunciaron públicamente a la celebridad de redes sociales.

De acuerdo con los denunciantes, el señalamiento es por estafa, ya que Andra prometió a los suscriptores de su perfil de Fansly, una plataforma similar a OnlyFans, publicar contenido exclusivo.

"Es una estafa"

Sin embargo, no cumple con los servicios que ofrece en la plataforma, en ese sentido, los suscriptores han mostrado su molestia. Los afectados aseguraron que únicamente subió contenido exclusivo por tres días, luego dejó compartir material y dejó en abandono su cuenta.

Además, indicaron que les cobró la mensualidad completa y no disfrutaron del contenido que requería el paquete.

En esa plataforma, logró acumular más de 4,500 de suscriptores y cada uno debía pagar entre 11 y 14 dólares.

Ahora bien, por la cantidad que desembolsaron los usuarios, Andra podría verse en riesgo de enfrentar una denuncia masiva y tener que solventar la situación. Mientras que su cuenta podría quedar inhabilitada.

Así la denuncian

Ante el suceso, las personas colocaron varios mensajes en la plataforma, para así denunciar que habían sido estafados.

"Compañeros no dejen de quejarse aquí para que nadie más se subscriba a esta estafa", se lee en un comentario.

"Reporten el perfil que violó los términos y servicios para que lo cancelen, ya que no nos aporta nada y solo nos estafó", continuó otro usuario.

"Andra es una estafadora. No sube contenido desde hace una semana. Es una vil estafa. Y ella quiere seguir cobrando por todo. La subscripción venti blanco no tiene ningún beneficio. No caigan", dice otra denuncia.

*Con información de NMC News.