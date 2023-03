Andrea Legarreta y Erik Rubín lloran al reencontrarse en pleno programa en vivo

Andrea Legarreta mostró su emoción al reencontrarse con Erik Rubín en el programa de televisión en vivo "Hoy", donde lo recibió con lágrimas, su reacción se hizo viral.

El ex Timbiriche llegó con su hija Mía Rubín al foro del programa conducido por Andrea Legarreta para hablar de un proyecto familiar que tiene con su ex pareja y las emociones quedaron a flor de piel.

(Foto; Instagram)

De manera inesperada Galilea Montijo le preguntó al invitado cómo vivió su proceso de separación y sus palabras conmovieron a los televidentes pero más a la mamá de sus hijas.

"La parte complicada es cuando lo haces público, pues entran las teorías de todo mundo, al final somos muy afortunados porque hemos recibido mucho amor, en verdad nuestros amigos y nuestra familia nos han hecho sentir muy afortunados, aunque no puede faltar el clásico meme, aunque la verdad hay muy buenos", dijo.

Andrea Legarreta y Erik Rubín soltaron lagrimas en plena entrevista:

"También quisiera agradecerle a la gente porque es un buen momento para nosotros hacerlo, en medio de lo que puedan decir, si hay mucho amor y mucha gente que le cuesta aceptarlo ¿pero cómo? pues sí, no puedes dejar de amar a una persona que te dio lo más bello de tu vida. los momentos más hermosos, que no entiendan eso ya no es problema de nosotros, es problema de ustedes, ¡gracias a los que nos han dado mucho amor!", dijo Legarreta

Luego de esto Andrea Legarreta y Erik Rubín protagonizaron el segmento 'Desde La Tina' sección donde el cantante fue entrevistado por la madre de sus hijos.

Rubín fue cuestionado sobre la mujer que fue "su princesa tibetana", él aseguró que la imaginaba como Andrea Legarreta, estas palabras hicieron que ambos recordaran los inicios de su romance y los conmovió.

Luego la conductora cuestionó sobre los tres deseos que pediría en este momento, él señaló que pediría salud, que sus hijas se realicen profesional y personalmente y que su tercer deseo lo había cumplido: tener una familia hermosa.

Andrea reveló que era imposible dejar de sentir cariño por Erik Rubín pues el cantante le brindó la oportunidad de formar una familia.

Erik Rubín y Andrea Legarreta viven íntimo momento en HOY. pic.twitter.com/94muT7hMHt — Luis Cisneros (@Hi_Soy_Cisneros) March 13, 2023