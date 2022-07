"Estoy cerca de mi final": salud de Andrés García alerta a sus fans (video)

El actor de cine mexicano de 81 años de edad sufrió una caída que le provocó una herida en la cabeza.

Andrés García se volvió tendencia en redes sociales en las últimas horas debido a que en su último video publicado en su canal de YouTube aseguró que presiente que el final de su vida se acerca, incluso, se animó a decir cuál es su última voluntad.

“Estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”, se puede leer en la descripción del último video de Andrés García.

En el video, se escucha que la esposa del actor, Margarita Portillo, explica que el actor sufrió una caída cuando se encontraba en su casa de Acapulco y que debido a ello, el legendario actor se hizo una cortada en la frente que requirió de dos puntadas.

Además, señaló que el actor tendría algunos síntomas de cirrosis, los cuales, no ha querido reconocer, no obstante, el dominicano señaló que no quiere pasar sus últimos días en hospitales y dando molestias a sus familiares por lo que aseguró que está dispuesto a aceptar la muerte.