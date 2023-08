Ann Marie Freeman muestra tierna imagen de su bebé

-

Ann Marie Freeman vive un momento único al haberse convertido en madre del pequeño Martín.

La comunicadora y conductora de "Café AM" de TV Azteca Guatemala mostró a través de sus historias de Instagram un momento muy especial junto a su pequeño recién nacido que enterneció a muchos.

En el video se aprecia a la famosa sentada en su cama vigilando el sueño de su pequeño, quien luce una tierna pijama de ositos.

"Me estoy disfrutando este tiempo con mi bebé, amo esta almohada, la pintó Santiago, miren esta cosita preciosa que está ahí, esta bolita de gente, es un tiempo súper valioso, me lo estoy disfrutando un montón, estoy aprovechando cada instante. Estoy desvelada, me siento agotada físicamente pero emocionalmente estoy súper feliz, súper llena, súper todo y estoy mandándoles un abrazo, mi bebé ya tiene 15 días, gracias a Dios es saludable, lleno de vida, hermoso, les mando un abrazote", explicó.

Días atrás compartió una sesión fotográfica de Martín con la canción "Acróstico" de Shakira.

"Amando cada momento a tu lado, disfrutándote, amándote, aprendiendo cada día más, dándote lo mejor, esforzándome por ser la mejor para ti, admirando cada centímetro de ti, agradeciendo por tu salud y bienestar, gracias por llenar aún más nuestras vidas", escribió.

Este es el tercer hijo de la guatemalteca, después de Santiago y Ximena.

Así luce el pequeño:

Ann Freeman junto a su pequeño Martín. #CaféAM @soy_502 #TVAztecaGuate #conductoraguatemalteca pic.twitter.com/fd1UeSgVxL — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) August 23, 2023