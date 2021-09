El sorprendente antes y después de Avril Lavigne

Avril Lavigne conquistó a toda una generación con su rebeldía y look de skater. Luego desapareció repentinamente de los reflectores por una enfermedad. Tras su regreso reciente en TikTok, sorprendió con su reaparición en una entrega de premios y causó furor.



Avril Lavigne reapareció a mediados de septiembre de 2021 en los MTV VMAS y dejó a todos perplejos.

La canadiense nunca perdió su estilo de cuando debutó. Tras su desaparición se llegó a regar un rumor de que había muerto y que había sido reemplazada por una doble, incluso el buscador de Google ofreció por mucho tiempo la palabra “muerta” como segunda opción al teclear el nombre de la cantante.

Al inicio de su carrera solía cantar en ferias y su primera presentación fue en 1998, cuando ganó un concurso de canto patrocinado por una radio local, compartiendo escenario con Shania Twain, ante 20 mil personas.

Avril tuvo la oportunidad de cantar ante miles de personas al ganar un concurso en 1998. (Foto: Oficial)

En el 2000, a los 16 años, firmó un contrato con la empresa de nuevos talentos Artists and Repertoire, un acuerdo por 1.25 millones de dólares por dos discos.

Así luce Avril Lavigne. (Foto: Oficial)

En 2003 se dijo que se había suicidado. Avril desmintió todas las teorías de su muerte.

En 2014 estuvo en cama más de dos años debido a la enfermedad de Lyme (virus que se transmite por la picadura de una garrapata infectada), incluso pensó que estaba muriendo.

"Sentí que no podía respirar, no podía hablar y no podía moverme", dijo la cantante a la revista People en exclusiva. Los síntomas incluyen sarpullido, síntomas de gripe, rigidez en la piel, cansancio, mareos y dolores extremos en las articulaciones. La infección puede extenderse al corazón y al sistema nervioso derivando parálisis cerebral, problemas cardiacos e inflamación en el cerebro. Suele ser recurrente en personas que viven an áreas boscosas.

Su regreso:

Los fanáticos se sorprendieron al ver a su estrella en junio de 2021 al crear una cuenta de TIkTok.

Recientemente la estrella sorprendió con su look en la entrega de premios MTV VMAS y así luce ahora:

