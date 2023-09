¡Atención! Anuncian cierre en bulevar Lourdes por trabajos de construcción

-

Autoridades dieron a conocer detalles sobre el trabajo que se lleva a cabo en el bulevar Lourdes, tras el socavamiento que se originó hace unas semanas.

Durante una conferencia de prensa realizada este viernes 29 de septiembre, la Municipalidad de Guatemala dio a conocer detalles de los trabajos que se realizan en un sector de la Calzada La Paz tras un socavamiento originado hace unas semanas en el lugar.

Entre lo más relevante que se mencionó, es que se tiene programado el cierre de carriles sobre el Bulevar Lourdes a partir de las 14:00 horas de este sábado 30 de septiembre. "Mañana sábado a partir de las 2 pm se interrumpe el flujo vehicular incluyendo el día domingo", informó Héctor Flores del plan de Administración de Vulnerabilidades y Emergencias (AVE).

Sin embargo, detalló que este cierre podría alargarse debido a las condiciones climáticas de lluvia que se esperan en el territorio guatemalteco. Dicha acción obedece a la fase 4 que implica la instalación de maquinaria pesada en el lugar para iniciar con la construcción del puente doble.

Foto: captura de video

"Ubicarla en el área de bajo nivel de la carretera, hoy (viernes 29 de septiembre). Solo vamos a concretar el que la maquinaria pesada llegue, baje a la sección del río para hacer el trabajo previsto del puente", añadió. Finalmente, dijo a los guatemaltecos que se mantengan pendientes para conocer las rutas alternas que serán habilitadas.

Así alertaron por hundimiento

El usuario Darwin Meda grabó un video donde se aprecia un agujero bajo la famosa calzada que comunica la Carretera con zona 5, El Atlántico, 18 y Bulevar Lourdes en dirección a zonas 17 y 16 de la Ciudad de Guatemala.

El área afectada estaría cercana a las bodegas de Cemaco, arriba de un agujero que sería parte de un túnel o el paso del río. Justo allí se aprecia que la tierra está comenzando a ceder.

Muchos vecinos afirman que cercano al Cementerio las Bouganvilias, que queda al final de la misma calzada, también hay una parte que podría derrumbarse.

"Eso es un relleno, algún día tenía que ceder" y "por fin alguien lo confirma, lleva más de 15 días", fueron algunos comentarios de vecinos del lugar.