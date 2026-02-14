Versión Impresa
Esta será la primera procesión de Cuaresma que recorrerá la ciudad

  • Por Maria Fernanda Gallo
14 de febrero de 2026, 08:37
Los recorridos procesionales de Cuaresma inician este próximo 18 de febrero. (Foto: Shutterstock)

El recorrido del anda de la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Templo El Calvario, saldrá este próximo Miércoles de Ceniza.

La Cuaresma se vive como un periodo de preparación y reflexión para la Semana Santa y, ante ello diferentes parroquias organizarán recorridos procesionales para conmemorar la fe cristiana.

La primera procesión saldrá este Miércoles 18 de febrero. La consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Justicia, de la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, 6a. Avenida "A", Zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

El recorrido será desde la 5.ª y 6.ª calle, con dirección a la 7.ª avenida, desde las 16:00 hasta su retorno a las 22:00 horas.

Además, la parroquia celebrará la imposición de ceniza en los siguientes horarios: 6:30, 8:30, 10:00, 12:00, 14:30, 17:00 y 18:30 horas.

Segunda procesión

El jueves 19 de febrero, Jesús Nazareno de los Milagros del Santuario de San José, saldrá desde las 14:30 horas, de la 5a. calle Avenida San José, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

