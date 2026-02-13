¿Qué significado tiene el Miércoles de Ceniza?

El Miércoles de Ceniza se celebrará el próximo 18 de febrero, pero ¿cuál es su significado?
EN CONTEXTO: En esta fecha se celebrará el Miércoles de Ceniza este 2026
La Cuaresma inicia con la celebración del Miércoles de Ceniza, en donde el sacerdote o diácono impone una cruz de ceniza en la frente de quien lo desee.
Durante la imposición dicta las siguientes frases: "Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás" o "Arrepiéntete y cree en el Evangelio".
La ceniza que se usa para esta ceremonia se obtiene de la quema de los ramos del Domingo de Ramos del año anterior.
Significado tiene esta celebración
El Padre Manuel Abac, Director del Canal de Televisión Arquidiocesano, explica que el domingo siguiente, primer Domingo de Cuaresma, el Evangelio trata sobre la vez que Jesús se va al desierto por 40 días.
"Ese Evangelio responde a la pregunta ¿por qué hacemos Cuaresma? y la respuesta es porque Jesús hizo Cuaresma. También habla de tres aspectos importantes que son: oración, limosna y ayuno".
Abac afirma que "la ceniza se utilizaba desde el Antiguo Testamento y la más usada por nosotros es la cruz".
En Latinoamérica se mezcla con agua y se coloca en la frente como un signo de penitencia y arrepentimiento que simboliza el propósito interno de conversión.