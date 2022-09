El tributo sinfónico a la banda "Coldplay" en Guatemala

Una vez más, el Sistema de Orquestas de Guatemala deleitará a los guatemaltecos con un tributo sinfónico a la banda musical británica, Coldplay.

El evento se llevará a cabo el próximo 12 de octubre, en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, a las 8:00 pm.

Los boletos ya están a la venta en el sitio oficial de Tickt Live, contando con tres distintas localidades: Platea (Q275), Balcón I (Q250) y Balcón II (Q225).

(Foto: Oficial)

La banda

Coldplay es una banda británica del género pop rock y rock alternativo, conformada por cuatro integrantes: Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion.

Sus temas musicales han tenido gran éxito, logrando posicionarse como uno de los grupos más influyentes de la década de los 2000 y 2010.

"Fix you", "The Scientist", "Yellow" y "A sky full of stars" son solo algunas de sus canciones más conocidas.